Un nuovo ecografo per la radiologia senologica

Lo strumento è stato donato da Fondazione Marmo e associazione Il volto della speranza. Nel 2019 oltre 14mila mammografie

CARRARA — Un ecografo di ultima generazione per la radiologia senologica dell’ex ospedale Civico di Carrara.

Il macchinario, del valore di 75mila euro, é stato donato da Fondazione Marmo e associazione Il volto della speranza e inaugurato sabato 11 luglio alla presenza di Monica Guglielmi, responsabile della Zona Apuana per l’Azienda USL Toscana nord ovest e del Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale. A rappresentare le due associazioni le due presidenti: Bernarda Franchi (Fondazione Marmo) e Roberta Crudeli (Il volto della speranza).

La Fondazione marmo ha partecipato alla spesa per 60mila euro e il Volto della Speranza per i restanti 15mila.

Le caratteristiche tecniche del nuovo ecografo, top di gamma sono state presentate da Chiara Iacconi, responsabile della struttura.

E' completo di sonde lineari ed a matrice di ultima generazione ottimali per lo studio senologico incluso di software per elastosonografia e con funzione Power-Doppler per esami vascolari ad altissima risoluzione per la visualizzazione di strutture microvascolari anche a flusso lento.

Questoil volume delle attività della radiologia senologica nel 2019:

Mammografie totali: 14630

di cui in screening 11503 Mammografie CUP B-programmate e follow up 3127

Approfondimenti screening: 1889

ECO CUP (Programmate e urgenze): 3583

RM: 239

Biopsie VABB RM: 33

Bx VABB stereotassiche: 142

Biopsie tru cut ecoguidate: 672

biopsie ago sottile mammaria: 245

localizzazioni preoperatie: 23

Nel primo semestre 2020, il servizio non ha mai interrotto la propria attività, adottando tutte le misure di sicurezza previste dall’emergenza Covid.