Sindaci del centrodestra a cena con la Ceccardi

In un ristorante del centro fiorentino si sono ritrovati la commissaria della Lega e i sindaci di Arezzo, Siena, Massa, Grosseto, Pisa e Pistoia

FIRENZE — "La cena l'abbiamo fatta a Firenze e sono sicura che qualcuno si preoccuperà": a scriverlo su Facebook è la sindaca di Cascina e commissaria della Lega in Toscana Susanna Ceccardi.

La cena in questione, avvenuta in un ristorante situato fra il Duomo e la stazione centrale, ha riunito intorno a un tavolo non solo la donna di punta del partito di Salvini ma anche tutti i sindaci dei capoluoghi toscani che nel corso delle ultime tornate elettorali sono stati conquistati dal centrodestra: Alessandro Ghinelli, primo cittadino di Arezzo, Luigi De Mossi (Siena), Francesco Persiani (Massa), Antonfrancescosco Vivarelli Colonna (Grosseto), Michele Conti (Pisa) e Alessandro Tomasi (Pistoia).

"Abbiamo parlato di tante cose, ma è stata soprattutto una serata in compagnia - ha scritto ancora Ceccardi su Fb - Quello che vi possiamo dire è che la bistecca alla fiorentina era ottima e che la Toscana stiamo provando a cambiarla davvero! #unitisivince". Il riferimento è alle prossime scadenza elettorali: le amministrative di Firenze e Prato del 2019 e le regionali del 2020. ,

"La nostra leonessa Susanna Ceccardi è riuscita laddove tanti avevano fallito - ha poi commentato su Fb il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna - In un battibaleno ha riunito tutto i sindaci di centrodestra della Toscana a Firenze davanti ad una bistecca eccezionale. Una nuova energia prende vita. #noimuroinvalicabile".