I 160 anni della Provincia di Massa-Carrara

Fu istituita il 27 dicembre 1859. La Provincia lavora a un calendario di eventi. Scelto il logo che caratterizzerà la ricorrenza

MASSA — La Provincia di Massa-Carrara festeggia i 160 gli anni dalla sua istituzione, avvenuta il 27 dicembre 1859, ancora prima dell'Italia unita: allora la provincia comprendeva due circondari (Massa e Carrara e Pontremoli) 10 mandamenti e 23 comuni per un totale di 109.072 abitanti.

Un gruppo, formato da dipendenti della Amministrazione Provinciale, sta lavorando a un calendario di appuntamenti che a partire dall’autunno scandiranno la ricorrenza fino ad un evento finale nel mese di dicembre.

L'ente rende noto che nel frattempo, grazie alla collaborazione con le sedi del Liceo Artistico di Carrara, Gentileschi, e di Massa, Palma, è stato scelto il logo che identificherà ogni attività di comunicazione e ogni iniziativa, diretta o patrocinata, dell’ente di Palazzo Ducale da qui alla fine dell’anno.

"Nonostante i tempi ristretti di fine anno scolastico - sottolinea la Provincia- è stato possibile, grazie alla disponibilità della dirigenza, dei docenti e degli allievi dei corsi di grafica e design, raccogliere un considerevole numero di elaborati, tra i quali poi è stato scelto quello che per immediatezza e semplicità conteneva tutti gli elementi del messaggio legato alla ricorrenza con in più il richiamo al tricolore: non è da dimenticare infatti che il decreto di istituzione si legava allo svolgimento del plebiscito del marzo 1860".