Il Lotto bacia carrara con duecentomila euro

L'importante vincita è stata realizzata con una schedina 'Lotto Più'. Il fortunato giocatore ha giocato i numeri 4, 11, 71 e 76 sulla ruota di Palermo

CARRARA — Nell’estrazione dell’11 ottobre il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Toscana, a Carrara.

Qui è stata realizzata una vincita da 216.600 euro con una giocata complessiva di 4 euro.

Si tratta della quinta vincita più alta realizzata dall’inizio anno al Gioco del Lotto.

Il fortunato giocatore toscano ha scelto la Ruota di Palermo centrando 6 ambi, 4 Terni e 1 Quaterna. I numeri giocati sono stati 4, 11, 71 e 76.

Il giocatore, inoltre, ha scelto la schedina Lottopiù che ha moltiplicatori più elevati rispetto alle stesse giocate effettuate al Lotto tradizionale, ottenendo così una vincita più alta.