Le chiusure estive degli uffici Usl

Venerdì 16 agosto rimarranno chiusi tutti gli uffici dei centri direzionali. Le altre chiusure segnalate dai territori di Lucca, Massa, Pisa e Livorno

LUCCA — L'Usl Toscana nord ovest rende note alcune variazioni di orario previste per i prossimi giorni.



Venerdì 16 agosto rimarranno chiusi tutti gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato. Nella giornata del 16 agosto saranno chiusi anche tutti gli sportelli front office del servizio di Libera Professione, ma non i servizi di prenotazione telefonica.



Queste, inoltre, le chiusure segnalate dai vari ambiti:



Zona Versilia: Sportello cartelle cliniche: chiuso nei giorni 15 e 16 agosto. Le richieste di copia documentazione sanitaria potranno essere inviate tramite email o fax



Zona Lucca: Segreteria Commissione Medica Locale idoneità alla guida (Commissione Patenti): chiusa 13 e 14 agosto



Zona Valle del Serchio: Servizio informazioni Segreteria Commissione accertamento stati di disabilità (Castelnuovo Garf.na): chiuso il 14 agosto



Zona Pisana: Il servizio Cup di prenotazione vaccini assicurato alla Galleria Gerace (Tel. 050-954412) è sospeso dal 12 agosto al 23 agosto compreso.



Per prenotazioni vaccini adulti/bambini è possibile chiamare in orario10-12,45 i distretti di Zona Pisana secondo il seguente calendario

- lunedì, martedì e venerdì Navacchio (Tel. 050-954.729)

- giovedì Vecchiano (Tel. 050-954.753)

- sabato San Giuliano Terme (Tel. 050-954.854)



Per prenotazioni visite medico sportive chiamare dal lunedì al venerdì in orario 8-18 il numero 050-995.995.



Per tutti gli altri servizi il call center riprenderà lunedì 26 agosto dalle 8.30.



Zona Livornese:

- Urp: chiuso tutti i pomeriggi di agosto;

- Centrale di Preospedalizzazione: dal 12 al 17 agosto sarà aperto dalle esclusivamente 7.30 alle 14 con chiusura pomeridiana del servizio;

- Ufficio Consegna Referti e Cartelle Cliniche: fino al 14 settembre aperto dalle 8 alle 13.30 dal lunedì al sabato;

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 30 settembre aperto dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato;

- Endocrinologia: dal 12 al 18 agosto la sezione rimarrà chiusa;

- Medicina Nucleare: chiuso dal 12 al 16 agosto;

- Dipartimento Prevenzione (Borgo San Jacopo): chiuso front office nei giorni 16 e 17 agosto;

- Segreteria Senologia: fino al 9 settembre chiusa nel pomeriggio.



Zona Valli Etrusche

Ospedale di Cecina

- Urp: dal 1° al 10 agosto e dal 2 al 6 settembre sarà aperto esclusivamente il martedì e il giovedì;

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 30 settembre aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14;

- Centrale di Preospedalizzazione: chiusa dal 12 al 17 agosto con riapertura 19 agosto

- Ufficio Cartelle Cliniche: chiuso il giorno 16 agosto (riapertura 19 agosto)



Ospedale di Piombino

- Urp: chiuso dal 12 al 16 agosto;

- Centrale di Preospedalizzazione: chiusa dal 12 al 17 agosto con riapertura 19 agosto

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 30 settembre aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14;

- Sportello Dipartimento Prevenzione e Medicina Legale (via Forlanini): ad agosto aperto dal lunedì al venerdì 08.30-12:30.



Zona Elba

- Urp: chiuso dal 26 al 31 agosto;

- Centrale di Preospedalizzazione: chiusa dal 12 al 17 agosto con riapertura 19 agosto

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 30 settembre aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14;