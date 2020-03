Tra Lucca e Massa i positivi al Covid sono 155

La Toscana settentrionale è l'area che conta il maggior numero di contagi. Nelle ultime ventiquattro ore un altro decesso legato al coronavirus

LUCCA — Tra le province di Lucca e Massa Carrara, le segnalazioni di persone contagiate dal coronaviurus sono salite a 155. Questi i dati per provincia comunicati nell'ultimo bollettino della Regione Toscana: 38 casi nella provincia di Lucca e 117 in quella di Massa Carrara.

Nel corso della giornata si è registrato anche il decesso di un uomo di 65 anni, risultato positivo al coronavirus: si tratta dell'ex sindaco di Fivizzano Paolo Grassi.

Per quanto riguarda le persone in isolamento domicoliare, sul totale di 8.455 persone in isolamento domiciliare in Toscana, 4.032 sono quelle prese in carico attraverso i numeri delle Asl. Di questi ultimi, nella Asl Toscana Nord Ovest, che comprende i territori di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno), in isolamento ci sono 1.628 persone mentre altri 2.200 sono in isolamento per essere stati in contatto con persone positive al virus.