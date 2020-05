Appalti, 11 gare online nel periodo dell’emergenza

Il portale telematico è stato attivato a luglio e da allora 34 procedure di gara pubbliche sono state svolte interamente online

MASSA — Sono undici le gare svolte tramite il portale telematico per l'affidamento degli appalti nel periodo dell’emergenza sanitaria.



Il portale telematico è stato attivato a luglio e da allora 34 procedure di gara pubbliche sono state svolte interamente online. Di queste, 22 si sono svolte da gennaio ad oggi ed undici nel periodo dell’emergenza Coronavirus. Sono iscritti al momento un centinaio di operatori economici, di cui undici nelle ultime settimane.

Fa il punto l’assessore Andrea Cella che detiene la delega a Performance e controlli interni: “Oggi abbiamo uno strumento di lavoro che permette di effettuare procedure di gara più veloci, sicure e trasparenti di quelle cartacee e che si è anche dimostrato una mossa vincente di fronte all'attuale emergenza sanitaria. Questo grazie ad una scelta della Giunta di dotarsi di un software professionale e in linea con le normative statali in ambito di digitalizzazione. Il canale di comunicazione tra gli uffici comunali e il mondo degli operatori economici è rimasto aperto e pienamente funzionante in questo periodo di emergenza da Covid-19 proprio per merito del processo di digitalizzazione delle procedure di gara avviato nei mesi scorsi. Vorrei ringraziare per questo la responsabile dell'ufficio gare Maria Rita Giorgi che si è occupata del servizio sotto la dirigenza della dottoressa Antonella Bugliani”.

L’elenco degli operatori economici è sempre aperto e le imprese possono continuare ad iscriversi seguendo le istruzioni sull’apposita pagina nel sito web del comune di Massa, indicando la relativa categoria e fornendo un'autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti di legge.

Con il nuovo sistema, gli iscritti vengono selezionati automaticamente garantendo un turn over delle aziende, individua gli operatori da consultare o individua quelli da invitare alle gare.