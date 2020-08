Coronavirus, 22 nuovi casi in ventiquattro ore

Il bilancio delle ultime ore vede 92 nuovi positivi in tutta la Toscana, 22 dei quali in provincia di Massa Carrara

MASSA CARRARA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Massa Carrara sono stati registrati 22 nuovi casi di Coronavirus, che portano a 1210 i contagi rilevati da inizio epidemia sul terriorio provinciale.

I nuovi casi riscontrati sul territorio apuano rientrano tra i 92 registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, i positivi rilevati tra ieri e oggi avrebbero una età media di 37 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 63 per cento risulterebbe asintomatico, il 25 per cento pauci-sintomatico.

In Toscana, da inizio emergenza, il Covid-19 ha contagiato 11.687 persone, ma quelle attualmente positive sono 1.421. Quelle guarite 9.125.

Il report della Regione non segnala nuovi decessi legati al Covid in Toscana, fermi quindi a 1141.