Coronavirus, 67 nuovi casi e un decesso

Nuovo balzo in avanti sul fronte dei contagi: 67 dei 986 nuovi casi registrati in Toscana risiedono nel territorio apuano

MASSA CARRARA — Il Coronavirus non allenta la presa sulla provincia di Massa Carrara. Dal report regionale di oggi emerge un nuovo balzo in avanti sul fronte dei contagi: 67 dei 986 casi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana risiedono nel territorio apuano (ieri erano 27).

Purtroppo si registrano anche 12 nuovi decessi sul territorio regionale: 6 uomini e 6 donne con un’età media di 87 anni residenti nelle province di Firenze (4), Pistoia (2), Massa Carrara (1) e Arezzo (2). Salgono a 1.206 i decessi avvenuti in Toscana da quando è iniziata l’emergenza sanitaria. 184 di loro risiedevano in provincia di Massa Carrara.

Nel territorio apuano continua intanto a salire il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus: 1923 da inizio epidemia ad oggi.

Ecco la distribuzione dei nuovi casi accertati in provincia di Massa Carrara, così come trasmessa dall'Asl nord ovest:

APUANE: 33 casi

Carrara 12, Massa 18, Montignoso 3;

LUNIGIANA: 35 casi

Aulla 23, Fivizzano 8, Licciana Nardi 2, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 1;