Coronavirus, focolaio in un centro migranti

Sono sette le persone contagiate in una struttura di Massa segnalate dalla Asl. Nelle ultime 24 ore individuato anche nuovo caso positivo a Carrara

MASSA CARRARA — Aumentano i focolai di Covid-19 in Toscana. La Asl Toscana Nord Ovest ne ha individuato un altro in un centro per migranti a Massa dove 7 persone di origine nigeriana sono risultate contagiate e ora sono in quarantena. Pochi giorni fa era stato scoperto un altro "cluster" in una struttura di Bonascola, nel comune di Carrara: sono 17, qui, i cittadini nigeriani in isolamento.

Sempre la Asl spiega anche che "i tamponi nella struttura di accoglienza massese sono stati effettuati per un controllo richiesto dal dipartimento di prevenzione dell'azienda e che tutti i migranti erano di fatto asintomatici".

Oltre ai 7 casi in più di Massa, oggi se ne segnala anche un altro nuovo a Carrara.

In provincia di Massa Carrara, i contagiati da inizio epidemia salgono quindi a 1097, mentre in Toscana i casi totali registrati da febbraio a oggi salgono a 10.885.