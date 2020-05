Covid, due decessi e cinque casi nelle ultime ore

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 nuovi casi di Covid in provincia di Massa Carrara. Due nuove vittime, una a Carrara e una a Potremoli

MASSA CARRARA — Dopo la giornata di ieri in cui non si sono registrati nuovi casi e nuovi morti, oggi il contagio sale. Nella provincia di Massa Carrara sono 1.042 i casi di Covid, 5 in più rispetto a ieri. Si sono registrati anche due decessi, un uomo di 78 anni di Carrara e una donna di 96 anni di Pontremoli. I decessi salgono così a 141.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 1657 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2723 guariti. Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19” ad oggi sono in totale 55 di cui 16 in Terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4446 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

A livello Regionale oggi si sono registrati 30 nuovi casi di coronavirus, portando così il totale dei toscani contagiati a 9.913, sono invece 979 i deceduti in Toscana, 5.991 i guariti, 200.703 i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Sono attualmente 300 i ricoverati, di cui 66 in terapia intensiva