Coronavirus, la tregua dura da dieci giorni

L'aggiornamento relativo alle ultime 24 ore non segnala nuovi casi in provincia di Massa Carrara, confermando la tregua sul territorio apuano

MASSA CARRARA — Da dieci giorni in provincia di Massa Carrara non si rilevano nuovi casi di coronavirus. Da inizio epidemia, i casi di positività riscontrati in territorio apuano sono stati complessivamente 1052, 171 i decessi.

Nelle ultime 24 ore, come segnala il report regionale, in Toscana sono stati registrati quattro nuovi casi: due nella provinca di Lucca e due in quella di Prato.

Finora sono stati complessivamente 10.326 i toscani contagiati dal Coronavirus. Di questi 8869 sono guariti. Le persone attualmente positive sono 335.

Il report regionale non segnala nuovi decessi sul territorio toscano.