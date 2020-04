Covid, un'altra vittima ma il contagio frena

Secondo il report della Regione c'è un solo nuovo caso positivo di Covid-19 in provincia di Massa Carrara. Le vittime salgono a 111

MASSA CARRARA — Calo dei contagi anche in provincia di Massa Carrara, trend che si sta registrando in tutta la Regione. Sono 957 i contagi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza in provincia di Massa Carrara, nelle ultime 24 ore si è registrano solo un nuovo caso. Si registra un decesso: si tratta di una donna di 93a anni di Fivizzano. In totale le persone positive al coronavirus morte in provincia sono state 111.

Questa la ripartizione dei contagi dall'inizio dell'emergenza Covid nella Asl Toscana Nord ovest: 957 a Massa Carrara (1 in più), 1.221 a Lucca (6 in più), 818 a Pisa (7 in più), 494 a Livorno (2 in più).

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 325 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 745 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1.079 guariti.

A livello regionale sono 8.700 i casi di positività al coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I test eseguiti hanno raggiunto quota 114.100, 4.175 in più rispetto a ieri. Si registrano 19 nuovi decessi: 11 uomini e 8 donne. Ma si registra in Toscana anche un boom di guarigioni: + 533, di cui 180 virali.



Questi i dati di oggi sui nuovi casi di Covid-19 in provincia di Massa Carrara rilasciati dall'ASL Toscana nord ovest:

Apuane: 1

Comuni: Massa 1;

Lunigiana: 0