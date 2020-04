Coronavirus, altri 11 casi ma nessuna vittima

Secondo il report della Regione ci sono solo 11 i nuovi casi positivi di Covid-19 in provincia di Massa Carrara. Le vittime restano 111

MASSA CARRARA — Altri 11 casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Massa Carrara. A renderlo noto il bollettino giornaliero della Regione Toscana, sottolineando che tra i tamponi analizzati tra ieri e oggi 1.000 risalgono a qualche tempo fa ed erano da processare per mancanza dei reagenti, questo ha influenzato l’aumento del numero di nuovi casi.

I contagiati tra territorio Apuano e Lunigiana salgono così a 977. Fortunatamente anche oggi non si registra nessuna vittima. In totale le persone positive al coronavirus morte in provincia di Massa Carrara sono state 111. In Toscana il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa (57 x 100.000).

Questa la ripartizione dei contagi dall'inizio dell'emergenza Covid nella Asl Toscana Nord ovest: 977 a Massa Carrara (11 in più), 1.244 a Lucca (14 in più), 833 a Pisa (9 in più), 501 a Livorno (2 in più).

Le province di notifica con il tasso più alto di casi di contagio sono Massa-Carrara con 501 casi X100.000 abitanti, Lucca con 321, Firenze con 289.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest intanto continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 420 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 761 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1181 guariti.

A livello regionale sono 9.015 i casi di positività al coronavirus, 138 in più rispetto a ieri. I test eseguiti hanno raggiunto quota 125.495, 4.159 in più rispetto a ieri. Si registrano 18 nuovi decessi: 11 uomini e 7 donne con un’età media di 78,7 anni. Le persone complessivamente guarite salgono a 2109 (più 90 rispetto a ieri, + 5,3%).