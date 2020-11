Covid, aumentano i contagi e raddoppiano i decessi

Tra i deceduti delle ultime 24 ore ci sono due uomini di 81 ed 87 anni. Aumentano i contagiati, dai 64 delle precedenti 24 ore ai 99 di oggi

MASSA CARRARA — Incremento dei nuovi casi di Covid-19 nella provincia di Massa Carrara che passa dai 64 casi di contagio di sabato ai 99 nuovi tamponi positivi segnalati nella giornata di domenica.

Aumentano anche i decessi che passano a 2 nelle ultime 24 ore rispetto al decesso registrato sabato. Dei 9 decessi di persone residenti nel territorio aziendale nella provincia di Massa Carrara sono morti un uomo di 81 anni ed uno di 87 anni.

Sono 62 i casi rilevati nelle Apuane a Carrara 27, Massa 31, Montignoso 4.

Sono 37 quelli registrati in Lunigiana ad Aulla 16, Bagnone 3, Filattiera 2, Fivizzano 4, Licciana Nardi 3, Mulazzo 1, Podenzana 2, Pontremoli 3, Villafranca in Lunigiana 3.

I guariti ad oggi su tutto il territorio aziendale sono 6.119, 265 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 408, ieri erano 396, di cui 55, ieri 51, in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane ci sono 90 ricoverati, di cui 12 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi sono 13.701, 372 in meno rispetto a ieri, le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Calano intanto i nuovi casi registrati in tutta la Toscana, sono 2479 rispetto ai 2.787 delle 24 ore precedenti.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.700, 118 in più rispetto a ieri, 226 in terapia intensiva, 12 in più rispetto a ieri.