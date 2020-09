Covid, calano i contagi ma c'è un'altra vittima

Sono 13 i nuovi casi di coronavirus registrati tra ieri e oggi in provincia di Massa Carrara. L'Asl segnala anche il decesso di un anziano

MASSA CARRARA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Massa Carrara si sono registrati 13 nuovi casi di Covid-19, a Carrara 8, a Massa 4 e a Montignoso 1. Con questi ultimi contagi i casi dall'inizio dell'epidemia salgono a 1.354. Si registra anche un nuovo decesso, si tratta di un uomo di 84 anni di Massa. Le vittime sul territorio apuano salgono a 176.



Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 29, di cui 4 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 6 i ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Nuovo incremento di casi rispetto alle 24 ore precedenti invece a livello regionale, sono 88 in più che portano il numero complessivo di contagiati dall'inizio dell'epidemia a 12.646. L'età media dei nuovi contagiati è di 39 anni e ancora una volta ci sono 11 casi riconducibili a rientri dall'estero e 1 riconducibile a rientri da altre regioni. oggi si sono registrati due nuovi decessi, uno a Livorno e uno a Massa Carrara.