Covid, solo due casi in più nelle ultime 24 ore

Dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 1.020 casi di coronavirus in provincia di Massa Carrara. Nessuna vittima tra ieri e oggi

MASSA CARRARA — Sono sempre meno i casi di coronavirus registrati in provincia di Massa Carrara, come del resto in tutta la Toscana. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati 2 i tamponi risultati positivi al virus. In totale dall'inizio dell'emergenza i contagi tra territorio Apuano e Lunigiana sono stati 1.020.

Non si registrano decessi tra ieri e oggi in provincia di Massa Carrara. Le persone positive al coronavirus morte in provincia sono in totale 122.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 883 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1949 guariti.

In Toscana sono 9.631 i casi di positività al coronavirus, 30 in più rispetto a ieri. Si registrano 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un’età media di 82,9 anni. In totale le persone decedute risultate positive al Covid-19 sono state 889.

Le persone guarite salgono a 3.552 (più 105 rispetto a ieri). I test eseguiti hanno raggiunto quota 157.260, 4.813 in più rispetto a ieri.