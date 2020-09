Covid, un nuovo caso in 24 ore, è in Lunigiana

Frenata Covid in provincia di Massa Carrara, tra ieri e oggi è stato registrato un solo positivo. In Toscana 90 nuovi contagi

MASSA CARRARA — Scende ancora il numero di contagiati dal Covid-19 in provincia di Massa Carrara. Sono infatti in tutto 1.492 i casi di positività riscontrati dall'inizio dell'emergenza: 1 in più rispetto a ieri ad Aulla.

Per quanto riguarda i decessi, anche oggi non se ne registrano di nuovi nei territori apuani, dove restano 177. In Toscana sono 1.153.

All’ospedale Apuane 4 ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

A livello regionale sono 14.060 i casi di positività al Coronavirus, 90 in più rispetto a ieri (36 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I guariti in Toscana sono 9.853.