Il coronavirus uccide altre due persone

MASSA CARRARA — Dopo i tre decessi di ieri, oggi altra giornata nera in provincia di Massa Carrara. Sono infatti morte altre due persone contagiate dal coronavirus. Da inizio emergenza le vittime registrate tra territorio apuano e Lunigiana salgono a quota 151.

La provincia di Massa Carrara resta la provincia in Toscana con il tasso più alto di mortalità (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19, con 77,0 x100.000 residenti contro la media regionale di 28,1 x100.000 e il 55,4 x100.000 della media italiana.

Non sono invece evidenziati nuovi casi di positività nel territorio apuano. I dati aggiornati portano quindi a 148 il totale dei decessi legati al virus, mentre i contagi registrati da inizio epidemia restano 1.049.

Tra ieri e oggi in Toscana sono emersi 3 nuovi positivi e ci sono stati 7 decessi, due in provincia di Massa Carrara, tre in provincia di Firenze e due in provincia di Grosseto.

Da inizio epidemia nella nostra regione si sono registrati 10.107 casi di positività al coronavirus, con 1.048 deceduti.