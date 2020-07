Il territorio apuano tiene a bada il Coronavirus

Il report della Regione segnala tre tamponi positivi al Covid e tre decessi in Toscana. Nessun nuovo caso in provincia di Massa Carrara

MASSA CARRARA — I dati aggiornati alle ultime 24 ore, diffusi dalla Regione, non segnalano nuovi casi di Coronavirus in provincia di Massa Carrara, dove il totale delle persone contagiate da inizio epidemia resta fermo a 1056.

In Toscana, tra ieri e oggi si sono registrati altri tre tamponi positivi al Covid (due in provincia di Firenze e uno in provincia di Prato) e tre decessi collegabili al virus sul territorio regionale (uno in provincia di Firenze e due nel Livornese).

Complessivamente, i contagiati da inizio epidemia in Toscana salgono a 10441, ma di questi, precisa la Regione, sono 363 gli attuamente positivi. Stabili i guariti a quota 8.944 (l’85,7 per cento dei casi totali). 1.134 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.