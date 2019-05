Fagas e Mezzanotte fiutano lo spaccio

Guardia di finanza in azione in siti ed edifici abbandonati frequentati da spacciatori. Denunce e sequestri di stupefacente

MASSA — Blitz della guardia di finanza, che con i cani Fagas e Mezzanotte, ha svolto controlli siti ed edifici abbandonati.

In una zona incolta alla periferia di Massa, un uomo alla vista della pattuglia è fuggito abbandonando un sacchetto con 120 grammi di cocaina, che poi è stato sequestrato. Le ricerche effettuate nelle vicinanze hanno consentito di sequestrare 2,6 grammi di hashish. Due persone sono state segnalate alla prefettura.



In uno stabile abbandonato nella zona industriale i finanzieri hanno sorpreso due uomini di origini marocchine che sono stati denunciati per spaccio di stupefacenti. Sequestrati 335 euro, due telefoni cellulari, materiale utilizzato per il confezionamento di dosi e della cocaina.

Alla stazione ferroviaria di Avenza un giovane è stato segnalato alla prefettura per possesso di hashish.