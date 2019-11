Influenza, in arrivo oltre 45mila dosi di vaccino

All’ambito Massa Carrara saranno destinate 45.830 dosi di vaccino delle 267.650 dosi complessivamente ordinate dalla Azienda Usl Toscana nord ovest

MASSA — Prenderà il via nei prossimi giorni la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020.

All’Ambito Massa Carrara saranno destinate 45.830 dosi di vaccino delle 267.650 dosi complessivamente ordinate dalla Azienda Usl Toscana nord ovest.

Orario Vaccinazione Antinfluenzale Comprensorio di Massa e Montignoso

Inizio Campagna: 5 novembre 2019

Presidio Distrettuale di Massa Centro:

Via Bassa Tambura, 4 Tel.0585/493741 Martedì ore 11,00 — ore 12,00

martedì 5 novembre e martedì 12 novembre ore 14,00 — 15,00

Presidio Distrettuale di Montignoso : Via C. Sforza, 58_Tel. 0585/493956

Mercoledì 6 novembre e 13 novembre ore 10.00 — 11.00

Mercoledì 11 dicembre e 18 dicembre ore 10.00 — 11.00

Presidio Distrettuale di Marina di Massa: Via delle Pinete, 40 —Tel.0585/403981

Mercoledì ore 10,30—ore 11,30

Presidio Distrettuale di Villette: Largo Viale Roma, 9 Tel. 0585/498124-23

Giovedì ore 10.30 — ore 11.30



Vaccinazioni Antinfluenzali ai bambini: su appuntamento e con richiesta scritta del pediatra o del medico di medicina generale, presso gli ambulatori vaccinazioni:

Massa Centro, Via Bassa Tambura, 4 Tel.0585/493743 ( giovedì, sabato mattina )

Montignoso , Via C.Sforza, 58 Tel. 0585/493959 ( Giovedì mattina 1° ,3°, 5° del mese)

Marina di Massa, Via delle Pinete, 40 Tel. 0585/493979 ( Mercoledì , Venerdì mattina )



Area Di Carrara

orario vaccinazione adulti



CARRARA Piazza Sacco e Vanzetti 5

TELEFONO 0585655118 Giovedì dalle 9:30 alle 10:30



AVENZA Via Campo d'appio 6 11.00- 12.00 11.00- 12.00

TELEFONO 0585655118 Martedì e Venerdì dalle 11:00 alle 12:00



Orario Vaccinazione Pediatriche (su appuntamento con richiesta scritta del pediatra o del medico di medicina generale)



CARRARA Piazza Sacco e Vanzetti 5

TELEFONO 0585655118 Giovedì dalle 9:30 alle 10:30



AVENZA Via Campo d'appio 6

TELEFONO 0585655118 Lunedì e Mercoledì dalle 8:30 alle 9:30