Crolla un albero sulla statale, Cisa bloccata

Strada chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Aulla per permettere alle squadre dei tecnici Anas di rimuovere la pianta caduta

AULLA — Giornata nera sulla strada statale 62 della Cisa a causa di un albero che cadendo sulla strada ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni tra il chilometro 16 e il chilometro 17 nel territorio comunale di Aulla.

Al momento, spiega Anas, in una nota, ci sono i tecnici al lavoro per rimuovere la pianta crollata sulla carreggiata. Massima prudenza alla guida è raccomandata anche per le condizioni meteo che stanno peggiorando: per domani infatti la protezione civile della Toscana ha diramato l'allerta arancione sulle zone nord occidentali della regione.