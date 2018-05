I cavatori ricordati nella festa dei lavoratori

Camusso, Barbagallo e Furlan nel giorno del Primo Maggio al Cimitero di Marcognano per ricordare i lavoratori morti sul lavoro nelle cave di Bettogli

CARRARA — Questo Primo Maggio dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro è iniziato a Carrara, al cimitero monumentale di Marcognano.

In questa frazione del comune di Carrara, sono arrivati i segretari generali delle tre confederazioni, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo per deporre una corona al monumento ai caduti sul lavoro e ricordare la tragedia avvenuta alla cava di marmo dei ''Bettogli'' il 19 luglio del 1911, in cui persero la vita dieci lavoratori.

Poi si sono recati a Prato per la manifestazione nazionale.