Caos controesodo, incidenti e fiamme in autostrada

Un incidente sulla A12 nei pressi di Carrara, due mezzi in fiamme, uno in A1 in direzione Roma e un altro in A15 tra Aulla e La Spezia

FIRENZE — E' caos per il primo controesodo di Agosto sulle principali arterie autostradali della Toscana, come già annunciato nei giorni scorsi questo sarebbe stato il weekend peggiore per l'intensità del traffico, una domenica da bollino rosso.

Ma non solo il traffico, in Toscana si sono verificati tre incidenti che hanno ancora di più congestionato il traffico.

Sull'autostrada A1, in direzione Roma ci sono stati ben 8 chilometri di coda in aumento per veicolo in fiamme tra Incisa Reggello e Arezzo. Altro mezzo in fiamme sulla A15 tra Aulla e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia.

Sulla A12, rallentamenti tra l'allacciamento con l'autostrada A11 e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova per incidente tra Versilia e Carrara in direzione Genova.

Le maggiori criticità sono registrate nelle seguenti località: A1 code per lavori tra Fidenza e bivio A1/A15 verso sud, sempre sulla A1 code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante per traffico intenso, in direzione Milano;