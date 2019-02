Il piano cave adottato dalla giunta regionale

La proposta di piano che raccoglie le indicazioni di parti sociali e datoriali è stata inviata al Consiglio regionale per l'esame in commissione

FIRENZE — Via libera della giunta regionale alla proposta di piano per le cave come previsto dalla legge regionale del 2015 che regolamenta le attività estrattive. Ora il testo passa al Consiglio regionale per l'esame da parte della commissione consiliare competente in vista dell'adozione da parte dell'assemblea toscana.

Il piano, si legge in una nota della Regione, è stato formulato dopo una lunga concertazione con Anci, parti sociali e datoriali rendendo così possibile la ricezione delle indicazioni presentate dai diversi soggetti interessati.