Paura terremoto, scuole evacuate

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.1 avvenuta a 2 chilometri da Forte dei Marmi, alcune scuole sono state evacuate soprattutto in Versilia

FORTE DEI MARMI — Danni per adesso non sono stati segnalati, ma la paura c'è stata. In alcune zone soprattutto nel massese alcuni cittadini dicono di aver sentito prima un boato poi le case tremare.

In Versilia, a Pietrasanta, Camaiore, Seravezza e Massarosa gli alunni delle scuole sono stati fatti uscire con mezz'ora di anticipo, e sono stati disposti controlli nei plessi scolastici.

Il sisma di magnitudo 3.1 è stato registrato dai sismografi dell'Ingv a 2 chilometri da Forte dei Marmi a 8 chilometri di profondità. Ai centralini del comando regionale dei vigili del fuoco sono arrivate telefonate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni.

Intanto la Protezione civile della Regione Toscana dopo attente verifiche ha informato che in seguito al sisma odierno con epicentro a Forte dei Marmi non è stata registrata nessuna segnalazione di danni.