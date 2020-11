Il Tar conferma: concessioni balneari fino al 2033

I giudici amministrativi hanno confermato l'estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033. Sib: "I Comuni inadempienti si adeguino"

FIRENZE — Una buona notizia per i balneari toscani: il Tar della Toscana ha confermato la validità e l’efficacia dell’estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033. Lo rendo noto il Sib Confcommercio precisando che i giudici amministrativi, con la sentenza numero 1377 depositata lunedì 9 novembre 2020, hanno rigettato la richiesta di accertamento del diritto all’indennizzo in favore dei concessionari alla scadenza delle concessioni demaniali marittime, con la motivazione che le stesse, appunto, sono state prorogate ex lege n. 145/2018. E' stata così confermata, seppure in modo indiretto, l'estensione delle concessioni.

“A questo punto, diventano ingiustificati i ritardi dei Comuni nell’applicazione della legge 145/2018 - sottolinea la presidente regionale di SIB Stefania Frandi - Chiediamo ai Comuni inadempienti di mettersi in moto subito per formalizzare l’estensione a tutti i concessionari delle coste toscane. Si tratta di un obiettivo importante non solo per la categoria che rappresentiamo, ma per tutta la Toscana, perché una volta messo in sicurezza il futuro delle nostre attività, potremo ripartire con gli investimenti per dare al turismo balneare stabilimenti sempre più sicuri e di qualità".

"Potremo così presentarci all’appuntamento con l’estate 2021 con tutte le carte in regola. E il turismo toscano, dopo le difficoltà gravissime causate dalla pandemia, potrebbe riprendere forza proprio dal balneare, voce importantissima dell'economia regionale che sviluppa da solo il 15% del Pil".

“A livello sindacale - prosegue Frandi - lavoreremo con i funzionari delle Amministrazioni Comunali perché l’obiettivo dell’estensione delle concessioni si concretizzi entro la fine dell’anno. C’è proprio bisogno di restituire serenità agli imprenditori del comparto, da troppo tempo sospesi nell’incertezza”.