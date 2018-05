All'asta terreni, appartamenti e rustici dell'Asl

Prorogata all'11 giugno la scadenza del bando con cui l'Ausl Toscana nord ovest aliena immobili per un valore complessivo di 20 milioni di euro

FIRENZE — È stata prorogata a lunedì 11 giugno 2018 la scadenza per il bando di alienazione di immobili della Azienda Usl Toscana nord ovest del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Le proprietà spaziano su tutte le province di competenza dell’Azienda.

I lotti di maggior valore sono quelli banditi per gli edifici di Via Zamenhof (Pisa), base d’asta di 6,8 milioni di euro, e di Via Savonarola (Cecina), base d’asta 3,3 milioni di euro.

Gli altri due lotti milionari si trovano invece a Pietrasanta dove la “ex Colonia Laveno” e il terreno situato in via di Capriglia sono entrambi in vendita con offerte a partire da 2,125 milioni.

Da segnalare per la sua bellezza e la vista mozzafiato sulla campagna toscana anche il cosiddetto “Padiglione Tanzi” dell’ex ospedale psichiatrico di Volterra, un’antica costruzione in area rurale a pochi chilometri dal centro storico che può essere acquistato con offerte a partire da 936mila euro.

Molti gli appartamenti di proprietà delle ex USL e non più utilizzati come quelli di Via dell’Arancio a Carrara oin Via Mordini a Lucca. Fra questi i più grandi si trovano in piazza Attias a Livorno (440 metri quadrati con chiostra interna) in vendita a partire da 650mila euro e in Via Alberica a Massa dove si trovano 5 lotti ad uso sia commerciale che abitazione.

Gli interessati possono presentare le proprie offerte entro e non oltre le ore 13 del giorno lunedì 11 giugno 2018. L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 10 per cento dell’importo a base d’asta sotto forma di versamento della somma al Tesoriere dell’Azienda.

ELENCO DEGLI IMMOBILI IN ALIENAZIONE:

Lotto A:Immobile denominato “Padiglione Tanzi” ubicato in loc. Tignamica , Comune di Volterra Catasto fabbricati: Foglio 175, particella 36, categoria B 2, classe 2,

L’immobile è costituito da fabbricato ex Ospedale psichiatrico, di antica costruzione ubicato a circa 4 km dal centro storico, in area rurale.

Valore a base d’asta : euro 936.000

.

Lotto B: Porzione di immobile ubicato in Segromigno , Comune di Capannori

Catasto fabbricati nel Foglio 57 Particella 260 sub. 8 - Cat. A/10 - Cl. 1

L’immobile è costituito da porzione di più ampio immobile destinata ad uffici di circa mq.400 ubicata in Comune di Capannori, Frazione Segromigno in Piano, Via Stradone di Segromigno,167–169-171.

Valore a base d’asta: Euro 199.750

Lotto C: complesso immobiliare denominato “ex Colonia Laveno”,sito nel Comune di Pietrasanta, Viale Apua, meglio identificato nel vigente catasto nel foglio 23 mappali 76 e 251 graffati tra loro, 253, 890, 1692, 1693 e 955;

Il suddetto complesso immobiliare è ricadente nel piano regolatore generale vigente, all’interno di un comparto edificatorio identificato con il numero 77bis nel quale è ammessa l’edificazione tramite un Piano di Inquadramento Operativo di Comparto d’ora innanzi citato per brevità come PIOdC;

Valore a base d’asta :Euro 2.125.000

Lotto D Terreno situato nel Comune di Pietrasanta, Via di Capriglia, identificato al catasto fabbricati di Pietrasanta sul foglio di mappa numero 7 dal mappale numero 2476;

area con entrostanti fabbricati dismessi e da demolire in attuazione del piano di recupero denominato “Area ex Ospedale Lucchesi – comparto 77” per la costruzione di cinque

edifici residenziali bifamiliari,

Valore a base d’asta :Euro 2.125.000

Lotto E immobile ex scuola elementare "Ferretti" a Bagni di Lucca - Viale Roma 68/B censito alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio Lucca nel Foglio 98 del Comune di Bagni di Lucca dal Mappale 567

Valore a base d’asta :Euro 338.300

Lotto F Fabbricato colonico posto in loc. Maggiano Lucca via di Fregionaia Censito alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio Lucca nel Foglio 116 del Comune di Lucca dal Mappale 1410 sub 2;

Si tratta di immobile di circa mq 795 corredato da mq.15.055 di terreno

Valore a base d’asta :Euro 310.675

Lotto G Terreno agricolo in loc. Maggiano Lucca via di Fregionaia di mq. 37.230. Censito alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio Lucca nel Foglio 116 del Comune di Lucca dai Mappali 80-81-116-117;

Si tratta di terreno di di mq. 37.230.

Valore a base d’asta :Euro 119.212

Lotto H immobile ubicato in Comune di Fivizzano loc. Monzone identificato al Foglio 143, part. 476 e 687,

Valore a base d’asta :Euro 195.500

Lotto I: Unità immobiliare, ubicato a Carrara (MS) in Via dell’Arancio n. 2, con destinazione d’uso civile abitazione ovvero appartamento di circa mq. 93 lordi posto al 1° piano di maggior fabbricato costituito da tre piani fuori terra ed uno seminterrato. Catasto Urbano del Comune di Carrara al Fg. 40 mappale 431 sub 2.

Il valore a base d’asta è di Euro 74.800

Lotto L: Unità immobiliare, ubicato a Carrara (MS) in Via dell’Arancio n. 2, con destinazione d’uso magazzino di circa mq. 43 lordi, posto al piano seminterrato di maggior fabbricato costituito da tre piani fuori terra ed uno seminterrato.

Catasto Urbano del Comune di Carrara al Fg. 40 mappale 431 sub 1.

Il valore a base d’asta è di Euro 25.500

Lotto M: Unità immobiliare, ubicato a Carrara (MS) in Via dell’Arancio n. 4, con destinazione d’uso magazzino trattasi di fondo complessivamente di circa mq. 51 lordi al piano terra di un palazzo.Catasto Urbano del Comune di Carrara al Fg. 40 mappale 523 sub 5.

Il bene è attualmente locato con diritto di prelazione.

Il valore a base d’asta è di Euro 33.150,00 .

Lotto N:terreni via Acquafiora, Bonascola

Trattasi di n. 3 terreni incolti, ubicati nel Comune di Carrara, località Bonascola, Via Acquafiora. Il tutto distinto al Catasta Terreni del Comune di Carrara al fg. 77 Mapp. 880, 881, 882, per una superficie complessiva di mq. 2.479. Il mappale 881 corrisponde con il tratto di strada comunale via Acquafiora.

Il valore a base d’asta è di euro 35.700,00.

E’ fatto salvo il diritto di prelazione, ai sensi della legge 14 agosto 1971 n. 817, da parte dei soggetti che sono titolari del diritto medesimo. Per titolarità del diritto di prelazione occorrono: la qualifica di coltivatore diretto, il diritto di proprietà sul fondo confinante, la contiguità materiale tra il fondo di proprietà ed il fondo oggetto di compravendita e la mancanza su quest’ultimo di altri vincoli. Ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, il terreno verrà proposto ad eventuali prelazionari con le modalità descritte nel successivo articolo 10

Lotto O : terreno ubicato ad Avenza - Carrara (MS) in Via Morlungo, distinto al Catasto Terreni del Comune di Carrara Fg. 91 mapp. 135 per una estensione complessiva di mq. 2.180,00. Il valore posto a base d’asta è di Euro 33.320,00. Il bene è attualmente libero.

E’ fatto salvo il diritto di prelazione, ai sensi della legge 14 agosto 1971 n. 817, da parte dei soggetti che sono titolari del diritto medesimo. Per titolarità del diritto di prelazione occorrono: la qualifica di coltivatore diretto, il diritto di proprietà sul fondo confinante, la contiguità materiale tra il fondo di proprietà ed il fondo oggetto di compravendita e la mancanza su quest’ultimo di altri vincoli. Ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, il terreno verrà proposto ad eventuali prelazionari con le modalità descritte nel successivo articolo 10

Lotto P1 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 6: via Alberica n. 50,

collocata nel centro città di Massa.ubicata in parte al piano Primo ed in parte al piano interrato (cantina) di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune.

Sono presenti gli impianti tecnologici, con impianto elettrico in parte fuori traccia, impianto di riscaldamento e idrico-sanitario. La destinazione catastale è ad uso ufficio per il piano primo e cantina al piano interrato, e la sua superficie lorda è pari a mq.366 al P.1 e 112 al P.1S.

Il valore a base d’asta è di Euro 651.130

Lotto P2 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 7:

ubicata al piano Secondo con ripostiglio al piano interrato, di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune, collocato nel centro città di Massa, in Via Alberica n.50. Sono presenti gli impianti tecnologici, con impianto elettrico in parte fuori traccia, impianto di riscaldamento e idrico-sanitario. La destinazione catastale è ad uso abitazione, e la sua superficie lorda è pari a mq.153.

Il valore a base d’asta è di Euro 295.539

Lotto P3 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 8:

ubicata al piano Secondo con ripostiglio al piano interrato, di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune, collocato nel centro città di Massa, in Via Alberica n.50.

Sono presenti gli impianti tecnologici, con impianto elettrico in parte fuori traccia, impianto di riscaldamento e idrico-sanitario. La destinazione catastale è ad uso abitazione, la sua superficie lorda è pari a mq. 212,10.

Il valore a base d’asta è di Euro 409.505

Lotto P4 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 9:

ubicata al piano Terra di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune, collocato nel centro città di Massa, in Via Alberica n.50. Sono presenti gli impianti tecnologici, con impianto elettrico in parte fuori traccia, impianto di riscaldamento e idrico-sanitario.

La destinazione catastale è ad uso commerciale, attualmente risulta libero e la sua superficie lorda è pari a mq.126,54.

Il valore a base d’asta è di Euro 238.190

Lotto P5 : Unità immobiliare Fg. 81 Mapp. 307 sub. 10:

ubicata al piano Terra di edificio di vecchia edificazione, costituito da tre piani fuori terra, ed uno interrato, con androne e vano scala di accesso in uso comune, collocato nel centro città di Massa, in Via Alberica n.50.

Sono presenti gli impianti tecnologici, con impianto elettrico in parte fuori traccia, impianto di riscaldamento e idrico-sanitario.

La destinazione catastale è ad uso commerciali, e la sua superficie lorda è pari a mq.55,51.

Il valore a base d’asta è di Euro 104.489

Lotto Q : Via di Tiglio Loc. Pieve di Compito Comune di Capannori identificato al catasto fabbricati Foglio 136 Mappale 441/1 e al catasto terreni Foglio 136 Mappali 1078 e 955 fabbricato per abitazione di mq. 130 corredato da capanna di mq. 165 e terreno di mq. 705 .

Il valore a base d’asta è di Euro 80.000

Lotto R :Via di Tiglio Loc. Carraia Comune di Capannori identificato al catasto fabbricati Foglio 87 Mappale 303 area urbana di mq. 2.100 .

Il valore a base d’asta è di Euro 57.500

Lotto S : Via Mordini 48 Comune di Lucca identificato al catasto fabbricati Foglio 130 Mappale 378/5 Appartamento posto al piano terra di mq. 120.

Il valore posto a base d’asta è di Euro 179.000

Lotto T : Via Mordini 48 Comune di Lucca identificato al catasto fabbricati Foglio 130 Mappale 378/6 Appartamento posto al piano primo di mq. 160.

Il valore a base d’asta è di Euro 262.000

Lotto U : Via F.lli Rosselli Querceta – Comune di Seravezza fabbricato isolato corredato da resede pertinenziale, anno di costruzione 1989 foglio 40, mappale 2077, categoria B/4, classe 2, consistenza 595 mq.

Il valore a base d’asta è di Euro 690.000

Lotto W : Piazza Attias Comune di Livorno Appartamento sito al piano primo Superficie interna: mq.440 Chiostra interna: mq.42. Censito al Catasto Fabbricati al Foglio 28 , particella 331 , sub 601 categoria A classe 10 consistenza 17,5 vani catastali.

Il valore a base d’asta è di Euro 650.000

Lotto Y: Via Savonarola 82 Comune di Cecina – Immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Cecina, al Foglio 34, particella 339, sub 1 , categoria b/2 classe u

consistenza 9396 mc catastali.

Il valore a base d’asta è di Euro 3.300.000

Lotto Z : Via Zamenhof Comune di Pisa. Fabbricato di superficie pari a mq. 3.584 facente parte di complesso di due edifici . Catasto fabbricati Fg. 126, part 225, sub 1 cat. B4.

Il valore a base d’asta è di Euro 6.800.000

Lotto X : Via Persio flacco Ed. Stella . Comune di Volterra (Pi) Immobile di tre vani e locale caldaia, disimpegno. Fg 113, part 382 sub 10 cat A2.

Il valore a base d’asta è di Euro 84.150