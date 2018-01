Il talento di Erika vola su YouTube con Aria

La giovanissima Erika Piras, la cantante col violino, in due mesi ha raggiunto 20mila visualizzazioni con il singolo Aria. E' reduce da Area Sanremo

MASSA — A soli 16 anni Erika, massese, è reduce dalla finalissima di Area Sanremo, dove per pochi centesimi di voto ha sfiorato la possibilità di vincere il concorso per presentarsi sul palco dell’Ariston. Ma giudici e critica non hanno potuto fare a meno di accorgersi della sua, invitandola a ripresentarsi l’anno prossimo a Area Sanremo contest che porta i giovani al Festival di Sanremo.

Ma per chi l'ha appena conosciuta Erika è diventata "modello comportamentale per i giovani" a "l'erede di Laura Pausini" a "la nuova stella della musica italiana". La sua è una dedizione al lavoro che le è valsa l'epiteto di "modello comportamentale per i giovani". Disciplina ed attitudine davvero rari: 8 ore ogni giorno a studiare musica, passando dal violino, al pianoforte, alla chitarra, al canto pop/moderno, tra lezioni, prove, esercizi, concerti.

E ovviamente, per non farsi mancare nulla, questo "modello nostrano" si prepara anche sulla teoria, frequentando il Liceo Musicale. "A volte il sabato sera lo trascorro a studiare in biblioteca" ci racconta Erika "Ma va bene così: devo fare dei sacrifici per ottenere gli obiettivi a cui ambisco".

E il suo video del suo nuovo singolo "Aria" è riuscito a superare le 20.000 visualizzazioni, già al 25° posto dei più programmati dalle radio e al 2° della classifica degli emergenti.