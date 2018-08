Truffati in vacanza diventano cittadini onorari

Arrivati nel Salento non hanno trovato il B&B che avevano già pagato ma i residenti di Uggiano La Chiesa li hanno adottati ed è nata l'amicizia

MASSA CARRARA — Una vacanza sicuramente indimenticabile per la coppia di Massa che, giunta nel luogo agognato delle vacanze, si è all'improvviso ritrovata senza un tetto: quello del presunto appartamento che avrebbero dovuto trovare e che avevano anche già pagato a Uggiano La Chiesa, nel Salento. L'angoscia si è trasformata presto in meraviglia perché dal nulla è scattata la gara di solidarietà tra i residenti per offrire loro una sistemazione. La coppia è stata addirittura invitata alla festa per i 50 anni dei residenti nati nel 1968.

Il sindaco di Uggiano La Chiesa, Salvatore Piconese, ha anche sottolineato che a Laura Bondielli e Gianluca Picci è stato deciso di dedicare la ''Gran festa del pane e dell'olio''.

A raccontare la storia è stata la protagonista, Laura, ripubblicata anche su un gruppo web locale: "Siamo venuti a Uggiano per una vacanza in questi giorni, siamo stati molto sfortunati, perché su internet ci hanno imbrogliati. Quando siamo arrivati a Uggiano non abbiamo trovato l'appartamento che abbiamo pagato e siamo rimasti senza alloggio".

"Vi siete scusati - ha detto Laura nella sua lettera di ringraziamento ai cittadini - per cose di cui non c'entravate niente, per tenere le distanze da questi scorretti comportamenti e avete dato una immagine meravigliosa che adesso ci stiamo portando a casa come il ricordo più bello della vacanza".