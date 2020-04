Ponte crollato, per l'Anas non c'erano criticità

In una lettera inviata al Comune nell'agosto 2019 l'Anas scriveva: "Il viadotto non presenta criticità tali da compromettere la funzionalità statica"

AULLA — La ministra delle infrastrutture De Micheli ha chiesto all'Anas una relazione in tempi brevissimi sul clamoroso crollo del viadotto di Albiano sul fiume Magra, lungo la strada provinciale 70, avvenuto questa mattina (vedi articoli collegati). Nel cedimento sono rimaste lievemente ferite solo due persone che stavano transitando sul ponte, una su un furgone e l'altra su una vettura. Tuttavia, trattandosi di una viabilità trafficatissima in tempi normali e semideserta stamattina solo in virtù dell'emergenza coronavirus, solo il caso ha evitato una strage analoga a quella del ponte Morandi di Genova. Anche perchè il viadotto in questione era già un sorvegliato speciale, alla luce di crepe e altri problemi strutturali segnalati dal Comune all'Anas fin dall'estate scorsa.

In particolare l'8 agosto 2019 il sindaco di Aulla, dopo alcuni colloqui verbali, aveva inviato all'Anas una nota in cui chiedeva una verifica più approfondita sulla tenuta del tratto della strada provinciale che va da Aulla fino al viadotto compreso, "atteso che il ponte adduce alla statale 62 della Cisa ed è abnormemente sollecitato dal transito forzato dei mezzi pesanti". Come ricostruito dall'agenzia Ansa, alcuni giorni dopo l'Anas aveva risposto: "Il viadotto di Albiano non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica e sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali sul viadotto stesso".

Tradotto dal burocratichese, l'Anas non aveva quindi rilevato la necessità di adottare provvedimenti di limitazione del traffico.

In attesa di far luce sulle cause e le eventuali responsabilità del crollo, la Regione Toscana ha attivato la protezione civile per registrare le necessità più urgenti della popolazione e mettere a punto gli interventi di salvaguardia del regime idraulico del fiume Magra, il cui letto è stato invaso dalle macerie del viadotto.

Su richiesta della Regione, il dirigente del Genio civile Toscana Nord, Enzo Di Carlo, si è recato sul posto per verificare gli aspetti idraulici di propria competenza e mettersi a disposizione di Anas per la ricostruzione.

Gli uffici della Regione stanno individuando anche le soluzioni per ripristinare rapidamente una viabilità alternativa e scongiurare l'isolamento di alcune frazioni.