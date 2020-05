Precipita mentre scala il monte Nona

L'uomo è stato soccorso prima da un amico, poi da una squadra del Sast e infine dall'elicottero del 118 Pegaso decollato da Massa

STAZZEMA — Nel pomeriggio di ieri un 34enne di Massa è precipitato per alcuni metri mentre era impegnato a scalare la parete rocciosa detta "via fantastica" del monte Nona. Nella caduta avrebbe riportato un forte trauma al petto ed è stato subito messo in sicurezza da un amico, che ha allertato il 118.

Sul posto è intervenuta una squadra della stazione di Querceta del Sast, il Soccorso alpino e speleologico toscana, che ha coordinato l'arrivo dell'elisoccorso Pegaso 3, decollato da Massa.

La squadra del 118 ha recuperato in autonomia il ferito, che è stato ricoverato all'ospedale civile Apuane Noa di Massa.