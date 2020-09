I pazienti premiano la sanità

Il 93 per cento degli utenti intervistati nell'ambito dell'indagine Prems ha giudicato ottima o buona l’assistenza ricevuta durante il ricovero

VIAREGGIO — Prosegue il sondaggio Prems, l'indagine sulla qualità della permanenza in ospedale.

Già oltre 9mila i pazienti pazienti ricoverati negli ospedali di Massa, Lucca, Viareggio, Pontedera, Cecina, Piombino, Elba e Livorno, che hanno aderito all'indagine Patient Reported Experience Measures compilando il questionario di valutazione sull’esperienza di ricovero. La rilevazione, promossa dalla Regione Toscana e dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è stata avviata in maniera graduale a partire dalla fine del 2018, e coinvolge ad oggi 8 dei 13 ospedali dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

"Dai risultati - si legge in una nota dell'azienda sanitaria- emerge un grado di soddisfazione molto alto nei pazienti che sono stati ricoverati nelle strutture aziendali: il 93% dei cittadini intervistati giudica infatti ottima o buona l’assistenza ricevuta durante il ricovero. Si tratta di opinioni fondamentali per l'Azienda sanitaria, che può così ricevere un feedback oggettivo per valorizzare i punti di forza ma anche per migliorare ulteriormente. Nel questionario compilabile online è presente anche una parte narrativa, in cui il paziente può esprimere anche proprie considerazioni all'interno di uno spazio che contiene un testo libero e sono stati tantissimi gli attestati di ringraziamento rivolti ai professionisti che dimostrano ancor di più l'importanza dell'aspetto umano nel percorso di assistenza al paziente".