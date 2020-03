Covid-19, 4 morti in provincia di Massa Carrara

Ultime 24 ore: tra Massa e Carrara 22 nuovi positivi al Coronavirus, 31 in Lunigiana. In Toscana 19 vittime e 224 nuovi casi

MASSA CARRARA — In Toscana sono 224 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore. 19 i nuovi decessi.

Tra le 19 vittime anche quattro persone della Lunigiana, per la precisione di Pontremoli. Si tratta di tre anziani, una donna di 89 anni e due uomini di 93 e 85 anni. La quarta vittima positiva al Coronavirus è deceduta all'ospedale Apuane, si tratta di un uomo di 58 anni.

In Toscana i contagiati in totale salgono a 3.450. I decessi totali, con i 19 di oggi, sono 177. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 3.170.

Di seguito pubblichiamo i dati diffusi dall'Ausl Toscana nord ovest per quanto riguarda il territorio provinciale di Massa Carrara. Specifichiamo che i dati Ausl differiscono da quelli sopra (che sono della Regione Toscana) perché raccolti in orario differente.

Per Ausl i nuovi positivi nella provincia di Massa Carrara sono 53, 22 nel territorio delle Apuane e 31 in Lunigiana.

- Apuane: 22

Comuni: 15 Carrara, 7 Massa;

- Lunigiana: 31

Comuni: 9 Pontremoli, 1 Aulla , 11 Fivizzano, 2 Licciana Nardi, 1 Mulazzo, 1 Pontremoli, 2 Villafranca in Lunigiana, 1 Casola in Lunigiana, 3 Bagnone, 1 Filattiera;