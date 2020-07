Covid, in provincia di Massa 24 ore di silenzio

Nessun nuovo caso dopo quello rilevato ieri e zero decessi. L'unico nuovo positivo in Toscana è stato rilevato a Livorno

MASSA CARRARA — Epidemia di Covid ferma in provincia di Massa Carrara dove, dopo il caso riscontrato ieri, nelle ultuime 24 ore non sono stati individuati nuovi tamponi positivi. Il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza nel massese, dunque, sono 1.056 e i deceduti 173.

Per quanto riguarda il tasso di mortalità, il più alto si riscontra sempre proprio a Massa Carrara (88,8 ogni 100 mila abitanti), Firenze (41) e Lucca (36,9), il più basso a Grosseto (10,www.ars.toscana.it/covid198).

A livello toscano, nelle ultime 24 ore è stato individuato un solo caso, a Livorno, che porta il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 10.375.

La Toscana resta al decimo posto in Italia per numerosità di casi (278 per 100.000 abitanti). I guariti dall'inizio dell'epidemia sono 8.921.